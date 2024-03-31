مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 21.. فاروق يرفض طلب مبدأ عمه بالقتل

يستكمل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 21 أحداث الحلقة السابقة التي شهدت أحداثا عديدة شيقة ومثيرة وكانت أخرها محاولة قتل “ياسين” أمير كرارة.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل احداث الحلقة 21

بدأت أحداث العمل بمشهد فلاش باك ظهر من خلاله “فاروق” احمد رزق، برفقة عمه المتوفي “محمود الرفاعي” أحمد فؤاد سليم، والذي يحرضه على قتل أحد أعدائه، ولكن يرفض “فاروق مبدأ القتل، خاصة وان الشخص المستهدف لديه زوجة وأبناء، ولكن أصر عمه دون رحمة لقتل الشخص مما جعل ”فاروق" في حالة ذهول.

وفي مشهد آخر فلاش باك أيضًا أعاد المخرج مشهد قتل محمود الرفاعي ليوضح سرقة القاتلة “نسمة” الخادمة، مفتاح دون توضيح سبب سرقتها للمفتاح، وذهبت لعبد الحميد لتخبره بأنها لا تستطيع المكوث بالمنزل أكثر بسبب كوابيس جريمة القتل.

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 22

مسلسل بيت الرفاعي يخوض الماراثون الرمضاني الجاري، وتذاع الحلقة 22 من العمل الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة غدا الاثنين على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالغموض ومليء بالأحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين أفراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.