مسلسل فراولة الحلقة 6.. نيللي كريم تقرر العمل في الطاقة الحيوية

تقنع إس إس "شيماء سيف" فراولة "نيللي كريم"، بأن تعمل خبيرة في مجال الطاقة الحيوية، بعد نجاح الأخيرة في نجاح صفقة الأحجار الكريمة، وإنقاذهم من التورط مع العملاء الذين نصب عليهم الخبير الأجنبي وفر هاربًا، وذلك ضمن أحداث الحلقة 6 من مسلسل فراولة للنجمة نيللي كريم.

نيللي كريم خبيرة طاقة وقارئة فنجان

في الوقت نفسه، تحاول "منصورة" إقناع فراولة بأنها قارئة فنجان محترفة، لذا عليها التربح من هذه الهبة، لكن الأخيرة تفرض الأمر، وتؤكد أن والدتها توفت بسبب قراءة الفنجان، وجاء اقتراح منصورة بعدما أشادت صديقة "فراولة" بقراءتها لفنجانها.

وأخبرت "فراولة" إس إس، بأنها متخوفة من دخول عالم خبراء الطاقة، ولكن الأخيرة تؤكد لها انها ستنجح، وتتعهد لها بأنها ستدعمها بكل طاقتها.

أحداث مسلسل فراولة الحلقة 6

تفلت فراولة "نيللي كريم" من البلاغ الذي قدمه الطبيب النفسي الذي يلعب دوره صدقي صخر، بعدما تسلمت شحنة الأحجار من عم صلاح - جميل برسوم- فتخبر الضابط أن البلاغ المقدم ضد الشركة كيدي، وأنها لديها البضاعة كاملة التي طلبها العملاء، كما تتهم صدقي صخر بـ"النفسنة".

مواعيد عرض مسلسل فراولة الحلقة 7

تعرض الحلقة 7 من مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قنوات عرض مسلسل فراولة الحلقة السابعة

تعرض الحلقة السابعة من مسلسل النجمة نيللي كريم فراولة علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل فراولة

المسلسل اجتماعي لايت كوميدي وهي فتاة فقيرة وانتقلت إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

أبطال مسلسل فراولة

فراولة بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.