مسلسل بيت الرفاعي.. موعد إعادة الحلقة 21

مسلسلات رمضان 2024..

حقق مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 21 نجاحا ملحوظا وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لتضمنه أحداث شيقة ومثيرة مليئة بالمفاجآت.

مسلسل بيت الرفاعي مواعيد إعادة الحلقة 21

آثار مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 21 صدمة الجمهور بسبب قتل الدليل الوحيد لبراءة ياسين الذي يجسده النجم أمير كرارة، وتعاد الحلقة على قناة ON الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، وقناة ON دراما الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 21

بدأت أحداث الحلقة 21 أمس بإنقاذ المعلم هريدي لياسين من محاولة قتله على يد بساطي، ولكن حضر هريدي في الوقت المناسب ليعطيه المال الذي طلبه مقابل قطع الآثار، وفي الجانب الآخر تحرى يحيي عن ناهد والدة فاروق ليكتشف حقيقة ما قالته له جمالات بأن فاروق كاذب وهو قاتل عمه الحقيقي.

وبعدما توصل ياسين لنسمة التي تعتبر دليل براءته الوحيد، توصلت نسمة مع فاروق وحكت له ما حدث، ليطلب منها الموقع التي تمكث فيه، واثناء مجيء ياسين برفقة شقيقها الصغير تحاول نسمة الهروب ويحاول ياسين تهدأتها ولكنها تقتل بطلق ناري من شخص مجهول والمتوقع ان يكون رجال فاروق.

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 22

يعرض مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 22، بطولة النجم أمير كرارة مساء اليوم الاثنين على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالأحداث غير المتوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.