يبحث العديد من المشاهدين عن موعد مسلسل الأنيميشن نور والكوكب السعيد الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك عبر القناة الأولي خلال اليوم، وذلك لمتابعة الحلقة التي لم يتسنى لهم متابعتها أمس، ونقدم لكم من خلال هذه السطور مواعيد إعادة الحلقة 24.

موعد اعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 24

يعرض مسلسل نور والكوكب السعيد في وقت غير موعده الأساسي، حيث تعرض الحلقة أكثر من مرة على مدار اليوم، فيعاد مرة أخرى على القناة الفضائية المصرية قبل الموعد الأساسي بساعة بشكل يومي، في تمام الساعه الخامسة مساء.

مسلسل نور والكوكب السعيد تفاصيل احداث الحلقة 24

بدأت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل نور والكوكب السعيد بعنوان “الحرب والسلام”، وبدأت بطلب نور من فرحة أن تعطيه جزء من قوتها، وذلك حتى يستطيع انقاذ أهالي القرية من قذف الطائرة، ومع استمرار الضرب استطاعوا الاختباء في الكهف عقب التسلق له بالأحبال، ومن جانبه استطاع رامى أن يقوم بتصليح طيارته وإعادة عمل السيستم بها، وذهب رامي للكهف حتى يقوم بنقل الأهالي والفريق للمستشفى المؤقته.

وانتقلت الأحداث لتحرك نور وفريقه للبحث عن الطفل سوكو الذين وجدوه مختبيء بالجبل، ثم وصلوا به لأهله في المستشفى المؤقت، وقال إن هدفه تحقيق السلام بالعالم أجمع، وانتهت الحلقة بتحقق السلام.

مسلسل نور والكوكب السعيد موعد عرض الحلقة 25

مسلسل نور والكوكب السعيد الخاص بالأطفال يعرض على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ثم يعاد في الصباح الباكر ويمكن اعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.

مسلسل نور والكوكب السعيد قنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون

يتمكن المشاهدين من متابعة مسلسل الأنيميشن نور والكوكب السعيد يوميا وقت الإفطار على القناة الأولى، حيث يعرض يوميا الساعة ٦:١٠، كما أنه يعرض على منصة واتش ات، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.