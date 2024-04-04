الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

إمبراطورية ميم الحلقة 24 | نور النبوى يفشل فى الصلح بين شقيقته وصديقته

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من الأحداث المتصاعدة، خاصة بعد إقامة مادي - مايان السيد فى منزل صديقها مروان - نور النبوي، ما رفضه والده مختار - خالد النبوي بشده، وذهب مسرعا للتحدث مع نجله مروان - نور النبوي، ولفت انتباهه إلى أن هذا خطأ ولا يتناسب مع العادات والتقاليد وسأله "هو ينفع أختك تبات فى بيت زميلها يا مروان.. تقبل الموقف ده على أختك"، ومن ثم أكد له مروان أن مادي - مايان السيد تمر بظروف متخبطة ولديها بعض المشكلات وأنها ستقيم معهم فى المنزل لفترة مؤقتة.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24.. مختار أبو المجد ينسحب من برنامج كريم الدالى - اليوم السابع
مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24 | مشاجرة عنيفة بين مايان السيد و إلهام صفي الدين 

توالت أحداث الحلقة 24 مسلسل إمبراطورية ميم، وتشاجرت مايا - إلهام صفي الدين شقيقة مروان - نور النبوي، فى الأحداث مع صديقته مادي - مايان السيد، شجارًا عنيفًا بسبب تعدى الأخيرة على خصوصية الأولى.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24، خالد النبوي يظهر فى برنامج كريم الدالي - الجمهور الإخباري
مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24 | نور النبوي يفشل فى الصلح بين شقيقته و صديقته 

ومن ثم حاول مروان (نور النبوي) الصلح بين الاثنتين لكنه يفشل ليضاف ذلك إلى سلسلة الاختبارات التي فشل فيها الابن الأكبر في محاولة إدارة أمور المنزل وإدارة التعاملات بين أفراده ضمن أحداث الحلقة ال24 من المسلسل الاجتماعى إمبراطورية ميم.

 

على ما يبدو أن صديقة مروان، مادى (مايان السيد) أصبح وجودها في منزل عائلة مختار أبو المجد يشكل نوعاً من الضيق والتشقق بين أفراد العائلة بعد أن اضطرتها الظروف للإقامة في منزل العائلة لفترة مؤقتة، حيث تتعامل بنوع من الفظاظة مع أفراد الأسرة وكأن وجودها في المنزل حق مكتسب، آخرها كان دخولها غرفة مايا، أخت مروان، لاستعمالها أدواتها الشخصية بدون استئذان مما أدى ذلك إلى انفعال مايا عليها وحدوث شجار بينهما.

 

وعند علم مروان بالأمر، حاول ممارسة سلطاته بصفته مدير البيت، والقيام بمحاولة تهدئة الأمور بين مايا ومادي، لكن محاولته باءت بالفشل بعد أن حذرته مايا من اقتراب مادي من غرفتها مرة أخرى ليقول لها في النهاية "خلاص بقولك إيه، كل واحد يعمل اللى هو عايزه".

 

قصة مسلسل إمبراطورية ميم 

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 24 - فن - الوطن
مسلسل إمبراطورية ميم

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم موعد عرض إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد اعادة مسلسل إمبراطورية ميم قصة مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل خالد النبوي مسلسل خالد النبوي خالد النبوي حلا شيحه نشوى مصطفى قنوات عرض إمبراطورية ميم قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الرابعة والعشرون من إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم الحلقة الرابعة والعشرون إمبراطورية ميم الحلقة 24 الحلقة 24 من مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

بالأسماء.. حصيلة المتوفين والمصابين فى حادث تصادم تريلا وتكاتك واقتحامها مقهى بأسوان

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم 25 رمضان الخميس 4-4-2024

فاتن الشيخ تكشف لـ"الشاهد" هل مسلسل الحشاشين به أخطاء تاريخية؟

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى