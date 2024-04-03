موعد مسلسل الأنيميشن نور والكوكب السعيد الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك عبر القناة الأولي، أكثر مابلحث عنه المشاهدين خلال اليوم، وذلك لمتابعة الحلقة التي لم يتسنى لهم متابعتها أمس.

موعد اعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 23

يعرض المسلسل في وقت غير موعده الأساسي، حيث تعرض الحلقة أكثر من مرة على مدار اليوم، فيعاد مرة أخرى على القناة الفضائية المصرية قبل الموعد الأساسي بساعة بشكل يومي، في تمام الساعه الخامسة مساءا.

مسلسل نور والكوكب السعيد تفاصيل احداث الحلقة 23:

شهدت الحلقة محاولة نور ورامي انقاذ أنفسهم من السقوط بالطائرة، وعند النزول تعرضوا لبعض الصدمات، ثم ذهب نور للقرية لإنقاذ أهالي القرية، وقام نور وأهالي القرية بالإختباء في كهف سري وسط الجبال.

وحاول نور مساعدة المتبقيين من أهالي القرية، وعند الوصول للجسر وجدوه مهدوم، ثم توصل الفريق لحل وهو التسلق بالحبال للجبل للأستخباء في الكهف، وانتهت الحلقة باكتشاف فرحة الزائرة الفضائية قنبلة تأتي باتجاه أهالي القرية خلال ٢٠ ثانية.

مسلسل نور والكوكب السعيد موعد عرض الحلقة 24:



مسلسل نور والكوكب السعيد الخاص بالأطفال يعرض على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ثم يعاد في الصباح الباكر ويمكن اعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.



مسلسل نور والكوكب السعيد قنوات عرض الحلقة الرابعة والعشرون

يمكن متابعة مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد يوميا وقت الإفطار على القناة الأولى، حيث يعرض يوميا الساعة ٦:١٠، كما أنه يعرض على منصة واتش ات، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.