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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل نور والكوكب السعيد احداث الحلقة 24

نور والكوكب السعيد
نور والكوكب السعيد

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل الأنيميشن نور والكوكب السعيد تطور في الأحداث وجاءت بعنوان “الحرب والسلام”، وبدأت بطلب نور من فرحة أن تعطيه جزء من قوتها، وذلك حتى يستطيع انقاذ أهالي القرية من قذف الطائرة.

مسلسل نور والكوكب السعيد تفاصيل الحلقة 24

ومع استمرار الضرب استطاعوا الاختباء في الكهف عقب التسلق له بالأحبال، ومن جانبه استطاع رامى أن يقوم بتصليح طيارته وإعادة عمل السيستم بها، وذهب رامي للكهف حتى يقوم بنقل الأهالي والفريق للمستشفى المؤقته.

وانتقلت الأحداث لتحرك نور وفريقه للبحث عن الطفل سوكو الذين وجدوه مختبيء بالجبل، ثم وصلوا به لأهله في المستشفى المؤقت، وقال إن هدفه تحقيق السلام بالعالم أجمع، وانتهت الحلقة بتحقق السلام.

مسلسل نور والكوكب السعيد موعد عرض الحلقة 25

يعرض مسلسل نور والكوكب السعيد على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ثم يعاد في الصباح الباكر ويمكن إعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.

مسلسل نور والكوكب السعيد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون

مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد يعرض يوميا وقت الإفطار على القناة الأولى، كما أنه يعرض على منصة واتش إت، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي.

مسلسل نور والكوكب السعيد.. ملخص الحلقة 23

موعد اعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 23

مسلسل نور والكوكب السعيد أحداث الحلقة 23.. إنقاذ أهالى قرى إفريقيا الأبرز

موعد اعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 22

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغيرة زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

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