الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل نورة الحلقة 24.. نور يتوعد بالابتعاد عن التصرفات الخطأ

مسلسل نورة
مسلسل نورة

تتصاعد حدة البحث عن موعد إعادة الحلقة الـ24 من مسلسل نورة عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة للمسلسل حيث يعتبر واحد من أفضل الأعمال الخاصة بالأطفال، وتناولت الحلقة عدد من الأحداث المميزة.

وشهدت أحداث الحلقة الـ24 من المسلسل الكرتوني نورة، بعنوان رسالة مجهولة، عدد من التفاصيل ومنها حديث والدة نور معه حول انه قام بتصرف صحيح بعد الابتعاد عن اصدقائه ولكنه يلوم نفسه بسبب ان قيام بتصرفات غير صحيحة هو ما تسببت فى دخول جدته الو العناية المركزة ولكن والدته تأكد له مرض جدته من قبل وأنه ليس له ذنب في ذلك وان وجدته كانت مريضة وتأخذ أدوية كثيرة.

ونور يتوعد أن يقوم بأداء أي شيء ترغبه جدته عقب تعافيها من المرض، ولكنها تمازح نور وتتحدث معه حول أن تعبها كان السبب في إعادته إلى الصواب.

موعد إعادة الحلقة 25 من مسلسل نورة 

ونوضح في السطور التالية موعد إعادة الحلقة الـ25 من مسلسل نورة والذي يعرض على قناة  cbc، وتهتم الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بتوفير كافة الاعمال التي تساعد فى تربية القيم والمباديء لدى الأطفال ويعاد المسلسل الكرتوني نورة في تمام الساعة 1.15 مساء وذلك على قناة cbc، حيث يتم عرض الحلقة مرة ثانية لإتاحة الفرصة للمشاهدين بمشاهدة الحلقة.

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وتعرض الحلقة الـ25 من مسلسل الكرتوني نورة، في تمام الساعة 5.45 دقيقة وذلك قبل اذان المغرب بوقت قليل حيث يجتمع عدد كبير من الأهالي قبل اذان المفرب في انتظار المغرب ويشاهدوا مسلسل نورة والذي يقدم قيم ومبادى للأطفال ويساعد في تطوير أفكارهم.

قصة مسلسل نورة 

ويسلط مسلسل نورة الكرتوني ورة الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهي رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية في حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث. 

أبطال مسلسل نورة

وشارك فى تمثيل مسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، وإشراف على الدراما سماح أبو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفي.

ويأتي ذلك من خلال الشراكة بين المجلس القومي للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة هاش تاج.

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