مسلسل حق عرب الحلقة 24.. "عرب" يتصدى لمحاولات شقيقه لبيع منزل والده

شهدت الحلقة 24 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، طلب على السويركي شقيق عرب من والدته واخيه بيع المنزل لدفع ثمنه مقدم لشقة في كومبوند تحقيقا لرغبة خطيبته.

مسلسل حق عرب الحلقة 24

ويحذر “عرب” شقيقه “على” من بيع المنزل خاصة مع ارتباط والدتهما به.

وشهدت الحلقة أيضا، زواج عبد ربه من حنان الغرباوي، في حضور سميحة ابنته وزوجها جمال،و اخيه عطوة وزوجته.

مسلسل حق عرب الحلقة 24

ذهبت “صباح” وفاء عامر، لعرب السويركي للاطمئنان عليه، وفاجأهما محسن بتحديد موعد زواج عبد ربه (رياض الخولي) وحنان الغرباوي في اليوم التالي.

مواعيد عرض الحلقة 24 من مسلسل حق عرب

كما شهدت الحلقة 23 إحضار عبد ربه (رياض الخولي) موظف الشهر العقاري لمنزل صباح القديم، ويجبرها على التنازل عن كل ما تملك له، وبالفعل تمضي على التنازل، وبعد تنازلها يطلقها عبد ربه.

وشهدت الحلقة أيضا ذهاب جمال عطوة للشقة التي تجتمع فيها زوجته سميحة مع رباح ويهددهم بالسلاح ولكن رباح يشتبك معه وينتهي الأمر إلى تفوق رباح وضرب جمال واخذ السلاح منه ويأمر سميحة بأن تعود للمنزل وكذلك جمال عطوة

تفاصيل الحلقة 23 من حق عرب

وكانت قد شهدت الحلقة 22 من مسلسل حق عرب، الكثير من الأحداث المختلفة والتي ستشكل كثير من توقعات النهاية.

وكشفت الحلقة ذهاب جمال عطوة، لشقة سميحة زوجته ورباح ابو الدهب، والتي يتقابلان فيهما، وتنتهي أحداث الحلقة بفتحه باب الغرفة عليهما وتهديدهما بالسلاح.

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