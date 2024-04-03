الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل نور والكوكب السعيد أحداث الحلقة 23.. انقاذ أهالى قرى أفريقيا الأبرز

مسلسل نور والكوكب
مسلسل نور والكوكب السعيد

بدأت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل الأطفال نور والكوكب السعيد بعنوان "كابونجا" استمرارا لأحداث حلقة أمس، وشهدت الحلقة محاولة نور ورامي انقاذ أنفسهم من السقوط بالطائرة، وعند النزول تعرضوا لبعض الصدمات، ثم ذهب نور للقرية لإنقاذ أهالي القرية.

 

قام نور وأهالي القرية بالإختباء في كهف سري وسط الجبال، فقام نور بمساعدة المتبقيين من أهالي القرية، وعند الوصول للجسر وجدوه مهدوم، ثم توصل الفريق لحل وهو التسلق بالحبال للجبل للأستخباء في الكهف.

مسلسل نور والكوكب السعيد

وانتهت الحلقة باكتشاف فرحة الزائرة الفضائية قنبلة تأتي باتجاه أهالي القرية خلال ٢٠ ثانية.
 

مسلسل نور والكوكب السعيد موعد عرض الحلقة 24:
 

يعرض مسلسل نور والكوكب السعيد على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ثم يعاد في الصباح الباكر ويمكن اعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.
 

الموسم 1 من مسلسل نور والكوكب السعيد 2024
مسلسل نور والكوكب السعيد

مسلسل نور والكوكب السعيد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة والعشرون:
مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد يعرض يوميا وقت الإفطار على القناة الأولى، كما أنه يعرض على منصة واتش ات، و هو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي.

 

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد:

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

 

ابطال مسلسل نور والكوكب السعيد:

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

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