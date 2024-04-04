الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل مليحة الحلقة العاشرة يكشف ضوابط زواج ضباط الجيش المصري من أجانب

مليحة
مليحة

تطرق مسلسل مليحة خلال الحلقة العاشرة، إلي ضوابط زواج الضباط بالجيش المصري من أجانب.

وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة، حوار دياب مع والدته ميرفت أمين حول مليحة وأنها كانت تظن أنه سيعلن خطوبته من مليحة، ليخبرها بأنه ضابط بالجيش المصري ولا يجوز زواجه من أجنبية.

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 ضوابط زواج الضباط بالجيش المصري

أوضح قانون رقم 8 لسنة 1948 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير 1948، ليتضمن 5 مواد توضح حظر زواج جميع التابعين لوزارة الدفاع من ضباط وصف ضباط وغيرهم من العاملين المدنيين بتلك الجهة من الزواج من أجنبيات بدون الحصول علي إذن مسبق من الجهة التابع لها الشخص المخاطب بذلك القانون.

يجدر الإشارة إلي أنه تم تعديل المادة الأولي من قانون رقم 8 لسنة 1948 وإضافة مادة و ذلك بقانون رقم 176 لسنة 1953 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 أبريل 1953 .

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يعد هذا القانون هو القانون الأساسي الذي من خلاله قامت التشريعات الأخرى بوضع وتأييد الحظر وربطه أيضا بالاستثناء الخاص بالحصول على إذن مسبق.

وأوضحت المادة الأولى من هذا القانون أنها حظرت علي القضاة الشرعيون والمأذونين ومن في حكمهم والقناصل المصريون عقد زواج بعض الفئات من أجنبيات بدون حصول على اذن مسبق من الجهة المختصة المحددة بذلك القانون.

الفئات المحظور لها الزواج من أجانب

ضباط الجيش والطيران والبحرية وخفر السواحل والقوات المرابطة وقوات الاحتياط سواء كانوا في الخدمة العامة أو الاستدعاء، وضباط الصف والعساكر.

قصة مسلسل مليحة

قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها  إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم ويحدث بينهم الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطا ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة بطولة ميرفت أمين ودياب والفنان أمير المصري، وكلًا من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركة D S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.

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