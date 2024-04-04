مسلسل مليحة الحلقة 10.. ميرفت أمين تكشف إعجاب مليحة بنجلها

شهدت الحلقة 10 من مسلسل مليحة اليوم، محاولات هشام المستمرة لإظهار حبه وإعجابه الشديد لمليحة، ومحاولته إخبارها هذا الأمر.

مسلسل مليحة أحداث الحلقة العاشرة

كما شهدت الحلقة 10 من مسلسل مليحة، حوار بين ميرفت أمين ودياب، حول مشاعره الحقيقية تجاه خطيبته، كما أخبرته أنها كانت تظن في البداية أنه سيقرر الزواج من مليحة وليس نوسة، وذلك بسبب نظرات إعجاب مليحه له.

وخلال أحداث الحلقة 10 من مسلسل مليحة، يخبر أدهم والدته أنه يعمل ضابطا في الجيش المصري ولا يصح له الزواج إلا من مصرية.

مسلسل مليحة موعد عرض الحلقة 11

يعرض مسلسل مليحة الحلقة الحادية عشر على قناة cbc الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

كذلك موعد عرض مليحة الحلقة الحادية عشر على قناة الحياة فهي في الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحًا.

وموعد عرض الحلقة 11 من المسلسل على قناة أون في الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

وإلى جانب ذلك يعرض مسلسل الفنانة ميرفت أمين مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.

قصة مسلسل مليحة

قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم ويحدث بينهم الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطا ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة بطولة ميرفت أمين ودياب والفنان أمير المصري، وكلًا من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركة D S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.