مسلسل صيد العقارب الحلقة 25.. غادة عبد الرازق تسامح في حق شقيقها

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كشفت عايدة (غادة عبدالرازق) عن رغبتها أثناء حديثها مع ريمون (محمد عبد السيد) عن سماحها لسامح الغول في حق قتله لشقيقها علي ضرغام (محمود عبد المغني)، وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ 25 من مسلسل صيد العقارب الذي يعرض حصريا عبر قناة سي بي سي، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



وحاول ريمون (محمد عبد السيد) مساعد عايدة (غادة عبد الرازق) أن يشجعها على استكمال ثأرها من عائلة الغول الذين يحاولون قتلها على مدار حلقات طويلة مضت، إلا أنها تحدثت له قائلًة: "خلاص يا ريمون صعب عليا كان خايف وهو بيموت لوحده، كان مرعوب بسبب أنه عارف أنه بيموت وهو خايف وكان لوحده".



مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 26



مسلسل صيد العقارب تعرض الحلقة 26 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

أبطال مسلسل صيد العقارب



أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي.

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

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