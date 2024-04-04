مسلسل صيد العقارب احداث الحلقة 25.. سامح يسقط في قبضة الشرطة بسبب سيمون

مسلسلات رمضان 2024

عن طريق الخطأ سلمت سيمون (سماسم) نجلها سامح الغول (أحمد ماجد)، إلى قوات الشرطة بسبب فتح هاتفها المحمول، أثناء زيارتها له، وهو الأمر الذي صدمها، وقررت أن تبلغ اسماعيل الغول (رياض الخولي)، بما فعلته حتي يتصرف ولا يتم القبض علي نجلهما.

ونجحت الشرطة وعايدة (غادة عبدالرازق) في التوصل لمكان قاتل علي ضرغام (محمود عبد المغني)، وهو نجل عائلة الغول (سامح الغول)، وقررت الذهاب إليه.

في الوقت ذاته، قررت قوات الشرطة الذهاب إلى الفيلا والمكان الذي تواجدت فيه سيمون حتي يتم تمشيطه ومعرفة إذا كان هناك سامح الغول يختبأ ام ماذا، وهذا ساهم في تصاعد احداث الحلقة الـ 25 من مسلسل صيد العقارب.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 26



مسلسل صيد العقارب تعرض الحلقة 26 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

أبطال مسلسل صيد العقارب



أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي.

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.