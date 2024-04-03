الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 24.. الشرطة تكتشف مكان سامح الغول

صيد العقارب
صيد العقارب

كشف سيمحة (سيمون) عن مكان نجلها سامح الغول (أحمد ماجد) للشرطة وعايدة (غادة عبدالرازق) دون قصد، وذلك اثناء زيارتها له، لاعترافها بأن معتز (احمد جمال سعيد) الذي مات هو شقيقه، وذلك ضمن احداث الحلقة الـ 24 من مسلسل صيد العقارب.

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مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 24.. "عايدة" تنجح في الوصول لمكان سامح الغول

وتصاعدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 24، حتى اكتشاف سيمون (سماسم) أن هاتفها المحمول كان مفتوحًا وليس مغلقًا، ما يتسبب في كشف مكان سامح الغول، وهو الأمر الذي تصل بالفعل قوات الشرطة التي قررت التحرك فورًا للمكان، لتنتهي الحلقة بهذا المشهد.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 25

مسلسل صيد العقارب تعرض الحلقة 25 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون

تعرض الحلقة الخامسة والعشرون عبر شبكة قنوات cbc، ومن خلال قناة cbc  دراما، كما تعرض عبر المنصة الرقمية watch it.

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أبطال مسلسل صيد العقارب

 

أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة  الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي.

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

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