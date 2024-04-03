مسلسل صيد العقارب الحلقة 24.. عايدة ضرغام تنتقم من إسماعيل الغول

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل صيد العقارب، الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خطة انتقام جديدة للفنانة غادة عبدالرازق في دورها عايدة ضرغام، حيث أمرت كل من ريمون وحمدان، حيث قالت لهم: اللي مدوا إيدهم على أخويا ميباتوش النهاردة في بيتهم.

مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب الحلقة 24

وذهب رجال عايدة ضرغام إلى فيلا إسماعيل الغول، ليضربوا كل رجال الغول الذي اشتركوا في ضرب الشيخ مصطفى.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 25

مسلسل صيد العقارب تعرض الحلقة 25 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون

تعرض الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل صيد العقارب عبر شبكة قنوات cbc، ومن خلال قناة cbc دراما، كما تعرض عبر المنصة الرقمية watch it.

ابطال مسلسل صيد العقارب

أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.