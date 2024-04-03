مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 24.. مواجهة نارية بين غادة عبدالرازق وسيمون

مسلسلات رمضان 2024

حدثت مواجهة قوية بين كلٍ من سماسم (سيمون)، وعايدة (غادة عبدالرازق) بعدما قررت الأخيرة الذهاب لها داخل منزلها للحديث معها بعد موت نجلها معتز (أحمد جمال سعيد)، وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل صيد العقارب، الذي يعرض حصريًا عبر قناة cbc التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل الحلقة 24

وتصاعدت أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل صيد العقارب، وتوقعت سماسم (سيمون) أن عايدة جاءت لتبرز لها ملامح الشماتة، إلا أن الأخيرة أخبرتها أن يجب على نجلها سامح (أحمد ماجد) أن يسلم نفسه للشرطة حتي لا تخسره هو الآخر.

وأعلنت سميحة (سيمون) الحرب على عايدة (غادة عبدالرازق) قائلًة: "اللي بينا بقي كبير أوي، حماية ابني، وتار ابن تاني اتقتل بسببك، حسابك بقي تقيل أوي وساعة الحساب قربت".

وأنهت عايدة حديثها مع سماسم زوجة إسماعيل الغول (رياض الخولي) بانها أعلنت الحرب عليها، وعلى عائلة الغول أن تنتظر مصيرها.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 25

مسلسل صيد العقارب تعرض الحلقة 25 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون

تعرض الحلقة الخامسة والعشرون عبر شبكة قنوات cbc، ومن خلال قناة cbc دراما، كما تعرض عبر المنصة الرقمية watch it.

أبطال مسلسل صيد العقارب

أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.