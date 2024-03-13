مسلسل صيد العقارب الحلقة 3|"علي" يشعر باقتراب الأجل فيُبلغ ابنة شقيقته بالوصية

مسلسلات رمضان 2024

ننشر تفاصيل مسلسل “صيد العقارب” الحلقة 3، حيث شعر الفنان محمود عبد المغني “علي”، باقتراب الأجل فقرر الذهاب إلى نجلة شقيقته، وأبلغها بوصيته وترك لها مبلغ كبير من المال.

وقال محمود عبد المغني “علي”، لنجلة شقيقته: “خلي سبايك الدهب دي معاكي، حسك عينك حد يعرف بيهم، متجيش ناحيتهم غير في الزنقة بس، في الزنقة الجامدة أوي، ومفيش حاجة كتير عليكي".

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 3

بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 3، بجلسات رومانسية بين الفنانة غادة عبد الرازق، (عايدة)، وبين الفنان محمد علاء جاميكا، ومن ثم اكتشاف أحمد ماجد لخيانة والدته لوالده إسماعيل الغول، لتتصاعد الأحداث في مسلسل صيد العقارب، وتتوالي للوصول إلى خطوبة أصغر عنقود في العائلة.



مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق الحلقة 4

تعرض الحلقة الرابعة من مسلسل غادة عبد الرازق، وهو صيد العقارب حصريًا عبر شاشات تلفزيون قناة CBC، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، كما أنه يمكن مشاهدة الحلقة معادة في تمام الساعة الـ 2:15 صباحًا، والساعة 2:15 مساءً.



مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 4

حصريًا عبر شاشات تلفزيون قناة CBC، وcbc دراما، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.



مسلسلات رمضان 2024.. ابطال مسلسل صيد العقارب

غادة عبدالرازق بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر

-رياض الخولي

-محمود عبدالمغني

-منال سلامة

-سيمون

-مجدي بدر

محمد علي رزق

-محمد علاء

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد

-عزوز عادل

-مي القاضي

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج أحمد حسن

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