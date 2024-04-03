مسلسل صيد العقارب الحلقة 24.. ولاء تعترف لـ ياسين بسر قتلها لـ معتز

مسلسلات رمضان 2024..

قرر ياسين (محمد علاء جاميكا) أن يساعد شقيقته ولاء (مي القاضي) وألا يتركها للحزن والسجن سويًا بعد قتلها لزوجها معتز (أحمد جمال سعيد)، وجلسا الثنائي يتحدثون عمّا حدث، وذلك أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل صيد العقارب، الذي يعرض حصريًا عبر قناة cbc التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

صيد العقارب الحلقة 24

وتصاعدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 24، وكشفت ولاء (مي القاضي) عن سبب وسر قتلها لزوجها معتز، وهو بعدما أسمعها تامر طليقها تسجيل صوتي ارسلته له عايدة (غادة عبدالرازق)، وطلبت منه أن يذهب لها ويبلغها بخيانة زوجها وزوجة أبيها سميحة لها.

واكشتفت بعد قتله انه نجلها، وأنها لا تخونه نهائيًا، وهو أيضًا لا يخونها، ما أزاد حزنها على موت زوجها، معترفة بذنبها الكبير الذي ندمت عليه، قائلًة: "انا عملت ذنب إيه، وليه بيحصل معايا كده".

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 25

مسلسل صيد العقارب تعرض الحلقة 25 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون

تعرض الحلقة الخامسة والعشرون عبر شبكة قنوات cbc، ومن خلال قناة cbc دراما، كما تعرض عبر المنصة الرقمية watch it.

أبطال مسلسل صيد العقارب

أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

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