بعد انضمامه لأبطال مسلسل ريهام حجاج.. أنور البعثي لـ الدستور: سعيد بظهوري في صدفة

مسلسلات رمضان 2024

يخوض الفنان أنور البعثي تجربة جديدة في عالم الفن، وذلك من خلال دوره الذي سيظهر فيه ضمن أحداث مسلسل صدفة الذي تخوض بطولته الفنانة ريهام حجاج، بمشاركة نخبة من ألمع النجوم، والذي يعرض من خلا شبكة شاشات الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية، والذي يتصدر التريند منذ عرض أولى حلقاته.

الفنان أنور البعثي يشارك بشخصية محوّرية ضمن أحداث مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج، وهو عاشق للفن منذ نعومة أظافره، وقرر الدخول في عالم الفن من خلال شركة إنتاج خاصة، إلا أن هذا العام قرر خوض التجربة من خلال ترشيح الفنانة ريهام حجاج له في المسلسل، وذلك بحسب تصريحات خاصة لـ الدستور.

الفنان أنور البعثي حاصل على ليسانس آداب، بالتحديد قسم اللغة العبرية، ويعمل في مجال الميديا والفن منذ نحو 15 عامًا من خلال إنتاج البرامج والكليبات، ومن حبه في التمثيل قرر هذا العام خوض تجربته الأولى كممثل، بعدما رشحته الفنانة ريهام حجاج لدور ضمن أحداث مسلسل صدفة.

تفاصيل شخصية أنور البعثي من مسلسل صدفة

يجسد الفنان أنور البعثي شخصية محوّرية ضمن أحداث مسلسل صدفة، حيث سيلعب شخصية الدكتور محمود، أخصائي علاج طبيعي في مسلسل صدفة، ويعمل على علاج ابنة فؤاد مهران (خالد الصاوي) ضمن أحداث المسلسل وهي الفنانة ميار الغيطي.

وأعرب البعثي عن سعادته الكبيرة لانضمامه لأبطال عمى مسلسل صدفة، متابعًا: “سعيد جدا بعملي مع الفنانة ريهام حجاج التي تعطي فرصة لجميع الشباب في الظهور وبمساحات كبيرة”.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة هم بطولة النجمة ريهام حجاج، الفنان خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وردشان مجدي، أحمد أبو زيد، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

مواعيد عرض مسلسل صدفة

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.