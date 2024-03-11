"ولا نص إللي بيتكتب".. أمير كرارة يكشف لـ"حبر سري" عن أجره

قال الفنان الكبير أمير كرارة، إن فكرة ارتفاع أجور النجوم الرجال عن الفنانات النساء أصبح غير مُطبق الآن، معبرًا:" السينما أصبحت قطاع كبير جدًا، وأظن أجر الفنان سواء راجل أو ست يتم تحديده وفق ما يقدمه من أعمال ناجحة".

أجور النجوم

وأكد كرارة، خلال لقائه ببرنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن الفنانة منى زكي تقدم أعمال ناجحة، معبرًا:" أخر فيلم لمنى زكي كان قوي جدًا وأعتقد أنها أخدت أجر كويس".

تحديد الأجور

وتابع: "أحدد أجري بناء على ما أقدمه، كما أن المنتج هو من لديه القدرة على تحديد أجر النجوم، وجميع التكهنات الخاصة بأجور النجوم في الأعمال الدرامية والسينمائية غير صحيحة على الإطلاق".

دومًا ما تحظى أعمال النجم أمير كرارة بجماهيرية كبيرة بعدما حجز مكانه علي مدار سنوات بأعمال هامة آخرها مسلسل " بيت الرفاعي " الذى يدخل به سباق دراما رمضان 2024، مراهنًا عليه بصورة كبيرة بعدما وضع جمهوره في حالة ترقب منذ اللحظة الأولى لنشر البرومو، خاصة أن كرارة اعتاد مع محبيه على عدة أمور تتوافر في مسلسلاته نستعرضها في السطور التالية.