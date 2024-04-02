الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

إلهام شاهين: أتمنى وجود مؤسسة خاصة بالسينما

إلهام شاهين
إلهام شاهين

 قالت الفنانة إلهام شاهين، أتمني أن يكون هناك اهتمام من الدولة بالفن بمساحة أكبر، وذلك من خلال فتح المسارح الموجودة في مصر، وألا يكون في مصر مسرحًا مغلقًا، وأن تؤؤل الإدارة إلى مصريين لأنهم هم الأولى بالاهتمام بسمارحهم وفنهم في مصر.

وأضافت إلهام شاهين، كما أتنمى أن تعود الدولة من جديد لإنتاج الفن كما كان يحدث في وقت سابق، وأن تكون هناك مؤسسة خصيصًا للاهتمام بالسينما، وأن تكون مصر هي رائدة الفن دائمًا.

وتابعت: أتمنى أن تتوجه مصر كدولة لإنتاج السينما والاهتمام بها لتحدث فيها طفرة كما حدث في الدراما مؤخرًا، من خلال الأعمال الفنية التي أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

إلهام شاهين إلهام شاهين ت علن تبرعها بأعضاء جسدها إلهام شاهين تطالب من جمهورها بالإنسانية إلهام شاهين تدعم القضية الفلسطينية بأغنية لـ نجاة أجل عيونك راجعين إلهام شاهين توجه رسالة للجميع

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