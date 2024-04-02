إلهام شاهين: أتمنى وجود مؤسسة خاصة بالسينما

قالت الفنانة إلهام شاهين، أتمني أن يكون هناك اهتمام من الدولة بالفن بمساحة أكبر، وذلك من خلال فتح المسارح الموجودة في مصر، وألا يكون في مصر مسرحًا مغلقًا، وأن تؤؤل الإدارة إلى مصريين لأنهم هم الأولى بالاهتمام بسمارحهم وفنهم في مصر.

وأضافت إلهام شاهين، كما أتنمى أن تعود الدولة من جديد لإنتاج الفن كما كان يحدث في وقت سابق، وأن تكون هناك مؤسسة خصيصًا للاهتمام بالسينما، وأن تكون مصر هي رائدة الفن دائمًا.

وتابعت: أتمنى أن تتوجه مصر كدولة لإنتاج السينما والاهتمام بها لتحدث فيها طفرة كما حدث في الدراما مؤخرًا، من خلال الأعمال الفنية التي أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.