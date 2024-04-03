مسلسل صيد العقارب الحلقة 24.. سامح يعترف لـ غادة عبدالرازق بمحاولة قتلها

مسلسلات رمضان 2024..

قرر شوقي (عماد صفوت) عدم وضع السم لعايدة (غادة عبدالرازق) في العصير الذي قدّمه لها، بناءً على رغبة الغول في التخلص منها حتى يتمكن هو من الاستيلاء على أموالها والشركات التي وقعت تحت إدارتها، بعد موت علي ضرغام (محمود عبد المغني)، وذلك أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل صيد العقارب، الذي يعرض حصريًا عبر قناة cbc التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وجلس شوقي يحكي مع عايدة (غادة عبدالرازق) ويعترف بعدم رغبته في تنفيذ خطة الغول بقتله لها، وهو الأمر الذي أصابها بالصدمة، وقال: "سيبت الشيطان يلعب بيا، وأذيت أهلي وناسي، والله العظيم ما كان قصدي، وانا اعترفت ليكي بكل خاجة ومرضتش انفذ خطة الغول، ولو مكنتش طاوعت إسماعيل كان هيدور علي حد غيري عشان ينفذ، ومهما حصل بينا متوصلش لحد الموت يا عايدة سامحيني".

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 25

مسلسل صيد العقارب تعرض الحلقة 25 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون

تعرض الحلقة الخامسة والعشرون عبر شبكة قنوات cbc، ومن خلال قناة cbc دراما، كما تعرض عبر المنصة الرقمية watch it.

ابطال مسلسل صيد العقارب

أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.