مسلسل صيد العقارب الحلقة 25.. وفاة سامح الغول بجرعة مخدرات زائدة

مسلسلات رمضان 2024..

تصاعدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة الـ25، حيث وصلت عايدة (غادة عبدالرازق) الى قاتل شقيقها سامح الغول (أحمد ماجد) في الفيلا إلا أنها وجدته خارج الفيلا ملقي على الأرض يسبب تعاطيه المخدرات بجرعات زيادة، وهو الأمر الذي أصابها بصدمة كبيرة أثناء عرض المسلسل عبر قناة سي بي سي حصريًا التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحاولت عايدة (غادة عبد الرازق) إنقاذه إلا أنها لم تستطع هذا بسبب الجرعات الكبيرة التي حصل عليها من المخدرات، وطلب منها سامح الغول أن تنفذه إلا أن قوات الشرطة والإسعاف وصلت متأخرة حتى فارق الحياة.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 26



مسلسل صيد العقارب تعرض الحلقة 26 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.



أبطال مسلسل صيد العقارب



أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي.

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.