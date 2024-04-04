مسلسل صيد العقارب الحلقة 25.. هل ستقتل غادة عبد الرازق سامح الغول اليوم؟

مسلسلات رمضان 2024

تصدر مسلسل صيد العقارب أحداث الحلقة 25 محركات البحث الأكثر شهرة جوجل وموقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب تصاعد وتيرة الأحداث فيه، وقوة شخصية غادة عبد الرازق التي تقدمها ضمن أحداث مسلسل وهي (عايدة)، والذي يعرض حصريًا عبر قناة سي بي سي التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 25

وتصاعدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة الـ 25، وبسبب خطأ بسيط جاء من والدة سامح الغول (أحمد ماجد)، وهي سماسم (سيمون) التي لقطتها شبكة الجي بي اس، حتي أن قوات الشرطة علمت بمكان سامح الغول، وتحرك حسام (كريم محجوب) على الفور تجاه المكان، وايضا علمت عايدة (غادة عبد الرازق) بمكان سامح الغول من خلال مهندس الـ it، وقررت الذهاب إليه حتى تتمكن من الثأر منه.

واكتشفت سيمون (سماسم) الخطأ الذي وقع منها، بفتح هاتفها المحمول، وأبلغت اسماعيل الغول (رياض الخولي)، بما فعلته حتي يتصرف ولا يتم القبض على نجلهما.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 26



مسلسل صيد العقارب تعرض الحلقة 26 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

أبطال مسلسل صيد العقارب



أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي.

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

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