الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق الحلقة 24

تصدر مسلسل صيد العقارب محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصاعد الأحداث واقتراب القبض على سامح الغول (أحمد ماجد)، قاتل شقيق عايدة التي تجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب الذي يعرض حصريا عبر قناة سي بي سي.

مسلسل صيد العقارب مواعيد اعادة الحلقة 24

يعرض صيد العقارب في الـ7:30 مساءً عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال cbc دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

ويعاد عرض الحلقة الـ 24 من مسلسل صيد العقارب في اليوم التالي في تمام الساعة الـ 1:45 صباحًا، وأيضًا لها إعادة في تمام الساعة الـ 2:45 مساءً عبر قناة سي بي سي دراما، ويمكن مشاهدتها أيضا عبر المنصة الرقمية watch it.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل احداث الحلقة 24

دارت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة الـ24 حول اعتراف سميحة (سيمون)، بأن معتز (أحمد جمال سعيد) نجلها، وأنها كانت متزوجة قبل زواجها من اسماعيل الغول (رياض الخولي)، واقتربت قوات الشرطة من الوصول إلى مكان سامح الغول بعدما ذهبت إليه سماسم لتخبره بأن معتز كان شقيقه وقتل، وهو الأمر الذي يدفعه لطردها، وتكتشف أن هاتفها المحمول ليس مغلقًا.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 25

صيد العقارب تعرض الحلقة 25 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون


تعرض الحلقة الخامسة والعشرون عبر شبكة قنوات cbc، ومن خلال قناة cbc دراما، كما تعرض عبر المنصة الرقمية watch it.

ابطال مسلسل صيد العقارب

وتلعب الفنانة غادة عبدالرازق دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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