مسلسل صيد العقارب الحلقة 24.. الجن الديلر يذل سامح الغول بسبب المخدرات

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل صيد العقارب، الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حوارا عجيبا بين سامح الغول المعروف بعجرفته وبين الديلر "الجن" الذي يجلب له المخدرات، حيث طلب من الديلر المخدرات وهو لا يملك نقودا، فرفض الديلر، ليجن جنون سامح الغول ويقول له "أنا سامح بيه" فيذله الديلر ويقول: فيه كاش منه يبقى فيه منه.

أحداث الحلقة 24 مسلسل صيد العقارب

وبعد ذلك يبدأ سامح الغول بالتذلل له ليعطيه المخدرات، فيوافق الديلر بعد هذا الذل يوضح له أنه هنا ليس له شأن، وهما أصدقاء فقط، فيوافق سامح الغول ويعتذر منه عن عصبيته.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 25

مسلسل صيد العقارب تعرض الحلقة 25 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون

تعرض الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل صيد العقارب عبر شبكة قنوات cbc، ومن خلال قناة cbc دراما، كما تعرض عبر المنصة الرقمية watch it.

ابطال مسلسل صيد العقارب

أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.