مسلسلات رمضان 2024..

يرصد "الدستور" في التقرير التالي، ملخص الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل الكبير اوي الجزء ال 8، لجميع محبي ومتابعي حلقات مسلسل الكبير اوي الجزء ال8.

ملخص الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل الكبير اوي

شهدت الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوى 8 مشاركة حزلقوم فى مسابقة برنامج "مين هيكسب النصف مليون" وبعد كل سؤال يكسبه ينزل يحتفل معه هجرس ومربوحة والعترة ليغضب المذيع عمرو رمزى، ويقول لهم" يا انتاج مين دول ومين اللى نزلكوا هنا أطلعوا بره".



وكل مرة يكسب فيها حزلقوم يبقى بمساعدة الكبير من الخلف ويكح بعدد الإجابة الصحيحة، وعند السؤال الخامس دخلت الأسئلة فى مستوى أصعب وتحجج حزلقوم أنه يريد الذهاب إلى الحمام وذهب له هجرس والعترة لمحاولة إبلاغه بالاجابة، ويكسب عشر آلاف جنيه.

وبدأت الحلقة بدخول حزلقوم برنامج مين هيكسب النصف مليون من تقديم الفنان عمرو رمزى، ورحب بالمتسابق حزلقوم واللذين حضروا معه الكبير ومربوحة وهجرس والعترة.

وسأله عن البدلة الذى يرتديها من أين ليحكى له قصة غريبة ثم يرحب بشقيقة الكبير ويضرب الكبير طلق فى الهواء تحية منه لهم ليأتى له الأمن ويقول له "مينفعش هنا يا أستاذ فى البرنامج".

وانطلقت مسابقة من سيربح النصف مليون بتوجيه عمرو رمزي أول سؤال لحزلقوم وهو، ما هو المقصود ببر الوالدين؟ ليتعثر في الإجابة ويتدخل الكبير أوي ويكح كما اتفقا بعدد رقم الإجابة الصحيحة، ويدخل على السؤال الثاني وهو أي من هذه الفواكة لونه أحمر، ويتدخل أيضا الكبير لاختيار الإجابة الصحيحة.

قنوات عرض المسلسل



ويعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، يعرض ضمن مسلسلات رمضان عبر الفضائيات، حيث يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it



موعد عرض الاعادة للحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل الكبير اوي 8

تعرض حلقة الإعادة للحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل الكبير اوي، الساعة الـ3 فجرًا، كما تعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، لمن فاتته مشاهدتها.

قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

وتدور احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، أبرز أحداث الجزء الثامن لمسلسل الكبير اوي، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين.

كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

كما وجد المسلسل اعجاب كبير من المشاهدين خلال ال7 اجزاء الماضيين، مما دفع ابطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.