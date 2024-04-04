الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

موعد عرض الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي

موعد الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، ارتفعت معدلات البحث، بتلك الكلمات البحثية، لمحبي ومتابعي مسلسل الكبير اوي، عبر محركات البحث  جوجل،، لمشاهدة حلقة الجديدة، اليوم، من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن لمن فاته مشاهدتها، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم.

مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن.. ملخص الحلقة 24

قنوات بث المسلسل

موقع "الدستور" يقدم في التقرير التالي تفاصيل عرض حلقة الإعادة للحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، لجميع محبي ومشاهدي ومتابعي المسلسل:

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، يعرض ضمن مسلسلات رمضان عبر الفضائيات، حيث يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it

موعد عرض الاعادة للحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل الكبير اوي 8

تعرض حلقة الإعادة للحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل الكبير اوي، الساعة الـ3 فجرًا، كما تعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، لمن فاتته مشاهدتها.
 

قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن 

وتدور احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، أبرز أحداث الجزء الثامن لمسلسل الكبير اوي، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين.

كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.
 

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"الكبير أوى" الحلقة 24.. خطة الكبير لمساعدة حزلقوم فى الفوز بمسابقة المليون

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن
 

مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي  ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

كما وجد المسلسل اعجاب كبير من المشاهدين خلال ال7 اجزاء الماضيين، مما دفع ابطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.

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