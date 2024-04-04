"الكبير أوى" الحلقة 24.. خطة الكبير لمساعدة حزلقوم فى الفوز بمسابقة المليون

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 24... يبحث العديد من المشاهدين عن تفاصيل وأحداث الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل الكبير أوي لمتابعة خطة الكبير في مساعدة حزلقوم في الفوز بمسابقة المليون.

شهدت الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 حرص الكبير، على متابعة حزلقوم واستعداده لمسابقة المليون، حيث طلب منه أن يدرس يوميًا حتى يستعد للمسابقة "مين اللي هيكسب النصف مليون"، وذلك خلال أحداث مسلسل الكبير أوى 8، والذى يعرض يوميًا في شهر رمضان بشكل حصري على قناة On، فبعد أن ذهب هجرس وحزلقوم إلى منزل هجرس لتدريبه على الأسئلة على الكومبيوتر من لعبة "من سيربح المليون" ليفشل حزلقوم في حل الأسئلة كلها.

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كما استمرت أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن في التصاعد وجذب ملايين المشاهدين، حيث دخل الكبير على حزلقوم وهجرس ووضع خطة حتى لا يخسر حزلقوم، حيث أكد له الكبير أنه سيسمع السؤال ويحاول أن يبحث عن الإجابة على الإنترنت مع الاتفاق بينهم على رموز معينة لمعرفة َرقم الإجابة الصحيحة، ولكن هجرس يقول للكبير إن ذلك غش، ومع انفعال الكبير على هجرس وحزلقوم يواق أخيرًا على خطة الكبير في ربح المليون.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 25 مواعيد العرض

كذلك، ارتفعت معدلات بحث ملايين المشاهدين عن مواعيد العرض HD للحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي لمتابعة ما سيحدث في برنامج من سيربح المليون، وذلك في تمام الساعة 6،10 مساء البوم الأربعاء عقب أذان المغرب مباشرة ووقت تناول الإفطار.

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ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 عبر قناة on وon دراما، ومنصة watch it التى تتيح مشاهدة الخلفة في أى وقت.

قصة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

تدور أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 8 في قرية المزاريطة وحول العمدة الكبير أوي وشقيقه جونى وخزلقوم، مع ظهور مفارقات كوميدية ساخرة بدأت بمحاولة سرقة البنك من حزلقوم وفرقته ومساعدة الكبير لأبناء قريته والاحتفال بعيد الهالوين، وغيرة مربوحة من الغوريلا غورية بعد واقعة حملها الكاذب واتفاقها مع الدكتور ربيع.

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أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء 8

يشارك في مسلسل الكبير أوي 8 مجموعة من نجوم الفن منهم محمد سلام في دور هجرس، وبيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع، ورحمة أحمد في دور مربوحة، وشيماء سيف، وأمينة خليل ضيوف الشرف.