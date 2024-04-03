الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

حسين زين يشكر العاملين بـ"الوطنية للإعلام" على نقل خفل تنصيب السيسي

حسين زين
حسين زين

وجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشكر والتحية لكافة فرق وأطقم عمل التغطيه الإعلامية لحفل تأدية اليمين الدستورية وتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية لفترة جديدة، لما بذلوه من جهد رائع ومتميز فى التغطيات الحية والمباشرة لكافة فعاليات الحفل  على مدار الساعة.

وأثنى رئيس الهيئة على التغطية الاحترافية المتميزة التى نفذتها جميع فرق العمل من مذيعين ومخرجين ومراسلين  ومعدين ومهندسين وفنيين وإداريين من قطاعات الهيئة مسموع ومرئى وهندسي، والذين قدموا التقارير والفترات الإخبارية

وأضاف زين: “لقد أثبت أبناء الوطنية للإعلام وبحق أنهم على قدر المسئولية وقاموا بدورهم الوطني بمهنية واحترافية عكست الصورة الحضارية والديمقراطية لمصرنا الجديدة”.  

رئيس الوطنية للإعلام يهنئ فخامة  الرئيس السيسي بمناسبة تأدية اليمين الدستورية 

وكان حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والعاملين بها، قد تقدموا بخالص التهاني القلبية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تأدية اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية سائلين الله (عز وجل) أن يوفقه ويسدد خطاه على طريق الخير والبناء والتنمية،  وأن يستكمل  بقيادته الحكيمة المخلصة مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في بناء دولة عصرية حديثة ديمقراطية، مؤكدًا أن الإنجازات والمشروعات القومية الكبيرة التى تحققت تكشف عن  الوعي الكامل للشعب المصري خلال هذه الفترة وكانت الدافع لتجديد الثقة في الرئيس لولاية جديدة.

 

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام 8 سنوات على تنصيب الرئيس حفل تنصيب الرئيس السيسي العاملين بالهيئة الوطنية للاعلام

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