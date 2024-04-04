مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن.. ملخص الحلقة 24

ملخّص الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، ازدادت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية عبر محركات البحث جوجل، قبل مشاهدة الحلقة الجديدة اليوم.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن ملخص الحلقة 24

ملخص الحلقة الـ24 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يرصدها "الدستور" في التقرير التالي:

وبدأت الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن بطلب عترة الزواج؛ ليرفض الكبير طلبه، فيما يصل حزلقوم إلى الدوار وتحدث مع نفادى عن أحدث المشروعات، ودخل عليهم العمدة سعفان كبير الحناينة وابنه سرحان، وقال لهم إن نجله دخل مسابقة مين اللى هيكسب النصف مليون، ليدخل معه حزلقوم في تحد وأنه من سيربح يتنازل عن العمدية للآخر، ليطلب الكبير من حزلقوم المذاكرة للفوز.

وساعد هجرس خلال الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يُذاع عقب أذان المغرب على قناة on، حزلقوم في التحضير لمسابقة من سيربح النصف مليون، ليطلب الكبير من حزلقوم المذاكرة للفوز.

أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8

وقابل هجرس خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8، حزلقوم في قهوة المزاريطة وهو حزين، ليحكي له أنه تورط في مسابقة من سيربح النصف مليون ولا بد أن يكسب ليأخذه معه هجرس إلى منزله ويدربه على لعبة من سيربح المليون على جهاز الكمبيوتر، ليجد حزلقوم صعوبة في حل الأسئلة.

واقترح عليه هجرس طريقة أخرى لحل الأسئلة بسهولة، وهي طريقة "حادي بادي" الشهيرة، ورغم ذلك يجد صعوبة أيضًا في استيعاب الفكرة.

وحرص الكبير على أن حزلقوم يدرس يوميًا حتى يستعد للمسابقة "مين اللى هيكسب النصف مليون"، خلال أحداث مسلسل الكبير أوى 8، والذى يعرض على قناة On، كما أخذ هجرس حزلقوم إلى منزله لتدريبه على الأسئلة على الكمبيوتر من لعبة "من سيربح المليون".

لكن فشل حزلقوم في حل الأسئلة كلها، ودخل الكبير على حزلقوم وهجرس ووضع خطة حتى لا يخسر حزلقوم، فى المسابقة.