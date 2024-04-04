خطوة جديدة من وزارة التعليم لدعم جيل رواد الأعمال

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إنه تنفيذًا لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، تبنت الوزارة مدخل المشروعات عند بناء المناهج، وسيتم التوسع في تدريس المفاهيم المرتبطة بريادة الأعمال في المرحلتين الإعدادية والثانوية.

الوزارة تعمل وفق الخطة الاستراتيجية الموضوعة لتطوير التعليم الفني

وأضاف وزير التربية والتعليم، كما تعمل وزارة التربية والتعليم وفق الخطة الاستراتيجية الموضوعة لتطوير التعليم الفني، كما يجري العمل على إعداد استراتيجية مُحدَّثة، بالإضافة إلى تدريب الطلاب بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم والتدريب المزدوج بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وكذا بعض مدارس التعليم الفني العام (التدريب المهارى)، كما تم إدراج مادة ريادة الأعمال.

جدير بالذكر، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن أنه من المُخطط وفقًا لاستراتيجية الوزارة 2024- 2029، أن يتم استحداث مادة متخصصة في المرحلة الثانوية تحت مسمى "الوعي الوطني".