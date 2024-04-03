عمرو رمزي ضيف شرف بالحلقة الخامسة والعشرون بمسلسل الكبير أوي غدا

مسلسلات رمضان 2024..

يظهر الفنان عمرو رمزي ضيف شرف بالحلقة الخامسة والعشرون غدا، من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن.

ويظهر الفنان عمرو رمزي، كمذيع مسابقة من سيربح النص المليون.

وكانت قد جاءت في أحداث حلقة اليوم الرابعة والعشرون، وهي وصول حزلقوم إلى الدوار وتحدث مع نفادى عن أحدث المشروعات، ودخل عليهم العمدة سعفان كبير الحناينة وابنه سرحان، وقال لهم إن نجله دخل مسابقة مين اللى هيكسب النصف مليون، ليدخل معه حزلقوم في تحدى وأنه من سيربح يتنازل عن العمدية للأخر، ليطلب الكبير من حزلقوم المذاكرة للفوز.

الاستعداد لمسابقة من سيربح النصف مليون.

ساعد هجرس خلال الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يُذاع عقب أذان المغرب على قناة on، حزلقوم في التحضير لمسابقة من سيربح النصف مليون.

ليطلب الكبير من حزلقوم المذاكرة للفوز.

أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8

قابل هجرس خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8، حزلقوم في قهوة المزاريطة وهو حزين، ليحكي له أنه تورط في مسابقة من سيربح النصف مليون ولا بد أن يكسب ليأخذه معه هجرس إلى منزله ويدربه على لعبة من سيربح المليون على جهاز الكمبيوتر، ليجد حزلقوم صعوبة في حل الأسئلة.

ويقترح عليه هجرس طريقة أخرى لحل الأسئلة بسهولة، وهي طريقة «حادي بادي» الشهيرة، ورغم ذلك يجد صعوبة أيضا في استيعاب الفكرة.

وحرص الكبير، على أن حزلقوم يدرس يوميا حتى يستعد للمسابقة "مين اللى هيكسب النصف مليون"، خلال أحداث مسلسل الكبير أوى 8 والذى يعرض على قناة On، كما أخذ هجرس حزلقوم الي منزله لتدريبة على الأسئلة على الكومبيوتر من لعبة "من سيربح المليون".

ولكن فشل حزلقوم في حل الأسئلة كلها، ودخل الكبير على حزلقوم وهجرس ووضع خطة حتى لا يخسر حزلقوم، فى المسابقة.

