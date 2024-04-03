مسلسلات رمضان 2024..

ملخص الحلقة 24 من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية، عبر محركات البحث جوجل، بعد انتهاء العرض الأول اليوم من الحلقة الرابعة والعشرون.

ملخص الحلقة ال٢٤ من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

ويرصد الدستور في التقرير التالى ملخص الحلقة ال٢٤ من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن:

حيث بدأت الحلقة 24 من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن بطلب عترة الزواج ليرفض الكبير طلبة، فيما يصل حزلقوم إلى الدوار وتحدث مع نفادى عن أحدث المشروعات، ودخل عليهم العمدة سعفان كبير الحناينة وابنه سرحان، وقال لهم إن نجله دخل مسابقة مين اللى هيكسب النصف مليون، ليدخل معه حزلقوم في تحدى وأنه من سيربح يتنازل عن العمدية للأخر، ليطلب الكبير من حزلقوم المذاكرة للفوز.

وساعد هجرس خلال الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يُذاع عقب أذان المغرب على قناة on، حزلقوم في التحضير لمسابقة من سيربح النصف مليون.ليطلب الكبير من حزلقوم المذاكرة للفوز.

أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8

وقابل هجرس خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8، حزلقوم في قهوة المزاريطة وهو حزين، ليحكي له أنه تورط في مسابقة من سيربح النصف مليون ولا بد أن يكسب ليأخذه معه هجرس إلى منزله ويدربه على لعبة من سيربح المليون على جهاز الكمبيوتر، ليجد حزلقوم صعوبة في حل الأسئلة.

ويقترح عليه هجرس طريقة أخرى لحل الأسئلة بسهولة، وهي طريقة «حادي بادي» الشهيرة، ورغم ذلك يجد صعوبة أيضا في استيعاب الفكرة.

وحرص الكبير، على أن حزلقوم يدرس يوميا حتى يستعد للمسابقة "مين اللى هيكسب النصف مليون"، خلال أحداث مسلسل الكبير أوى 8 والذى يعرض على قناة On، كما أخذ هجرس حزلقوم الي منزله لتدريبة على الأسئلة على الكومبيوتر من لعبة "من سيربح المليون".

ولكن فشل حزلقوم في حل الأسئلة كلها، ودخل الكبير على حزلقوم وهجرس ووضع خطة حتى لا يخسر حزلقوم، فى المسابقة