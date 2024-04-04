التعليم تعلن مواعيد بطولة الجمهورية للسباحة (مستند)

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن بطولة الجمهورية للسباحة (بنين ).

وحدد الخطاب موعد إقامة بطولة السباحة بالمركز الأوليمبي بالمعادى وذلك وفقا للجدول التالي:

المرحلة الابتدائية (الإثنين ١٥ أبريل).

المرحلة الإعدادية (الثلاثاء والأربعاء ١٦ و١٧ أبريل).

المرحلة الثانوية (الأحد والإثنين ٢٨ و٢٩ أبريل).



جدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه بعقد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أي امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.