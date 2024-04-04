الخميس 04 أبريل 2024
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مصر

وزير التعليم: نُخطط لاستحداث مادة "الوعى الوطنى" للثانوية العامة

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المُخطط وفقًا لاستراتيجية الوزارة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٩، استحداث مادة متخصصة في المرحلة الثانوية تحت مسمى "الوعي الوطني".

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وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة قامت بتضمين مفاهيم وتطبيقات القيم والأخلاق في المناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية، بالإضافة إلى بناء مناهج منفصلة للقيم واحترام الآخر في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

وأوضح "حجازي"، أن وزارة التربية والتعليم اهتمت أيضًا بتضمين قضية المواطنة في المناهج المطورة بدءًا من رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي، مع التخطيط للتوسع في معالجة قضية المواطنة عند تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.

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وأشار إلى أن إجراءات الوزارة شملت الاستعانة بالأساتذة والخبراء التربويين من المعاهد البحثية المختصة والجامعات في بناء المناهج الدراسية وتطويرها لجميع المراحل التعليمية، بدءًا من مرحلة تصميم الإطار العام لكل مرحلة دراسية، مرورًا بوضع الأطر الخاصة بكل مادة دراسية، وانتهاءً بتأليف ومراجعة المناهج وأساليب التقويم الخاصة بكل منهج دراسي.

المرحلة الثانوية الوعي الوطني الدكتور رضا حجازي مناهج المرحلة الإعدادية المناهج المطورة المراحل الدراسية مرحلة رياض الأطفال وزير التربية والتعليم

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