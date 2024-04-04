موعد إعادة مسلسل الكبير أوى 8 لـ أحمد مكى الحلقة 24

موعد الإعادة للحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، ازدادت معدلات البحث، بتلك الكلمات البحثية، لمحبي ومتابعي مسلسل الكبير أوي، عبر محركات البحث جوجل، لمشاهدة حلقة الإعادة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن لمن فاته مشاهدتها، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم.

قنوات إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 24

موقع "الدستور" يقدم في التقرير التالي تفاصيل عرض حلقة الإعادة للحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، لجميع محبي ومشاهدي ومتابعي المسلسل:

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يعرض ضمن مسلسلات رمضان عبر الفضائيات، حيث يذاع مسلسل الكبير أوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريًا عبر كل من:

- قناة on.

on drama

-منصة watch it

موعد عرض الإعادة للحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل الكبير أوي 8

تعرض حلقة الإعادة للحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل الكبير أوي، الساعة الـ3 فجرًا، كما تعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، لمن فاتته مشاهدتها.

قصة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، أبرز أحداث الجزء الثامن لمسلسل الكبير أوي، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين.

كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع إخراج المسلسل أحمد الجندي.

كما لاقى المسلسل إعجابًا كبيرًا من المشاهدين خلال الـ7 أجزاء الماضية، ما دفع أبطال المسلسل لاستكمال القصة بالجزء الثامن.