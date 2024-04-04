الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

للعام المقبل.. رفع رسوم استخراج كارنيه التأمين الصحي لطلبة المدارس لـ10 جنيهات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحي، خطابًا ارسلته لجميع مديريات التربية والتعليم، بمختلف محافظات الجمهورية، بشأن رفع رسوم استخراج كارنيه التأمين الصحي لطلبة المدارس للعام الدراسي المقبل 2024 - 2025.

أوضحت الهيئة، أن رسوم استخراج كارنيه التأمين الصحي لطلبة المدارس للعام الدراسي المقبل 10 جنيهات بدلًا من 1 جنيه.

خطوة جديدة من وزارة التعليم لدعم جيل رواد الأعمال

"التعليم" توجه بإضاءة جميع المنشآت التعليمية باللون الأزرق لتوعية باليوم العالمي للتوحد 

وكان قد وجهت وزارة التربية والتعليم، بإضاءة جميع المنشآت التعليمية التابعة لها بداية من مبنى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس باللون الأزرق "شعار التوحد"؛ للتضامن والمشاركة في الحملة العالمية (Light It Up Blue) للتوعية باليوم العالمي للتوحد.

وتأتي مشاركة وزارة التربية والتعليم بهذه الخطوة حرصا منها على نشر التوعية بالتوحد والحاجة الماسة لتحسين نوعية الحياة للأشخاص ذوي التوحد ودمجهم داخل المجتمع واستغلال قدراتهم وتمكينهم بالشكل الأمثل.

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وزير التعليم: نُخطط لاستحداث مادة "الوعى الوطنى" للثانوية العامة

وتحرص وزارة التربية والتعليم على وضع ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياتها وتبذل كافة الجهود لتحقيق تعليم عالي الجودة دون تمييز، لذلك تعمل الوزارة جاهدة على دعم أداء المعلمين للتعامل مع الفئات المدمجة، وذلك من خلال تنفيذ حزم تدريبية متخصصة في تعليم ذوي الإعاقة تم تقديمها لأكثر من 105 الف معلم وأخصائي وقيادة مدرسية من مدارس التعليم العام الدامجة بكافة المحافظات.

647 غرفة مصادر لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقة البسيطة

كما قامت وزارة التربية والتعليم بعقد شراكات مختلفة مع مؤسسات المجتمع المدني لتجهيز وتشغيل غرف مصادر لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقة البسيطة، حيث بلغ العدد الإجمالي لهذه الغرف حتى الآن 647 غرفة مصادر، بالإضافة إلى العمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم والتوسع في استيعاب أبنائنا من ذوى الإعاقة.

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كارنيه التأمين الصحي طلبة المدارس جميع مديريات التربية والتعليم الإدارات التعليمية للعام الدراسي المقبل طلاب مدارس

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