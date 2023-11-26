الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تجديد تكليف «ضاحى» برئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحى

محمد ضاحي
محمد ضاحي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن صدور قرار وزاري، بإعادة تكليف الدكتور محمد ضاحي، برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

يذكر أن الدكتور محمد ضاحي، شغل العديد من المناصب القيادية خلال عمله في وزارة الصحة والسكان، حيث عمل مديرًا لمستشفى شرم الشيخ الدولي، في الفترة من 2015 إلى 2016 ثم مديرًا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2016 إلى أن تم تكليفه برئاسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة من 2018 إلى 2020 ثم رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي من عام 2020 وحتى تاريخه.

وزارة الصحة والسكان دكتور محمد ضاحي التأمين الصحي هيئة التأمين الصحي تجديد تكليف

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