مسلسل جودر لياسر جلال .. موعد إعادة الحلقة 9 وأبرز أحداثها

يتشوق الكثير من المتابعين، لمشاهدة إعادة مسلسل "جودر" من بطولة النجم ياسر جلال، حيث جذب المسلسل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والأسر المصرية، لقصته المشوقة المأخوذة من حكايات ألف ليلة وليلة، حيث يمتزج السحر بالخيال.

مسلسل جودر موعد إعادة الحلقة 9

ونستعرض في السطور التالية، موعد اعادة مسلسل جودر لـ " ياسر جلال " الحلقة 9:

يمكنك مشاهدة إعادة الحلقة 9 من مسلسل جودر، على قناة ON في تمام الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض إعادة الحلقة الـ 9 على قناة ON دراما 1:30 و10:30 صباحًا.

مسلسل جودر تفاصيل أحداث الحلقة 9

خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل جودر، شعرت ياسمين رئيس "شهرزاد"، بالغييظ والغضب من انشغال ذهن ياسر جلال الذي يجسد شخصية شهريار، بالجارية تودد.

وقررت شهرزاد بقطع حكاية جودر عن الملك شهرايار، قبل حتى أن يصيح الديك، وأخبرته أنها ستذهب إلى والدها، لتعلن عن غضبها له.

وخلال أحداث الحلقة 9 استطاع جودر (ياسر جلال) العودة إلى مصر بعد غياب 10 سنوات، قاسى فيها شتى أشكال المعاناة والمغامرات والأيام الجيدة، وحينما عاد إلى مصصر وتفاجأ بوضع والدته فاطمة (وفاء عامر) الذى رآها تشحذ فى الشارع بعد أن أفلست بسبب أخويه سالم وسليم وبعد وفاة والدهما عمر المصري (محمود البزاوي).

ثم قرر جودر ووالدته إلى منزل شروق (جيهان الشماشرجي) ليطلب الزواج منها ويحدد موعد الزواج مع أهلها، كما عاد جودر ليدافع عن أخواته سالم (وليد فواز) وسليم (ياسر الطوبجي) بعد أن سرقه بعض الخضروات وعنزة منهم.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 10

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 10

تعرض الحلقة الـ 10 ، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض الحلقة 10 على قناة ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

ويعرض جودر عبر قناة ON، وقناة ON دراما، كما يمكنك متابعة المسلسل على منصة Watch itفي الوقت الذي يناسبك.

قصة مسلسل جودر

يمزج مسلسل جودر لياسر جلال ما بين السحر والواقع والخيال، في حبكة درامية لافتة، من بطولة النجم ياسر جلال، وتشبه قصة مسلسل جودر، حكايات ألف ليلة وليلة، وعالم شهرزاد التي اشتهرت بحكاياتها الجذابة للكبار والأطفال، وهذه المرة ينضم اسم جديد للحكايات الخيالية وهو "جودر المصري" صاحب البأس والحوادث والمغامرات الممتعة، وألاعيب القدر المحتوم.

أبطال مسلسل جودر

يضم مسلسل "جودر" عدد كبير من النجوم والنجمات وهم: الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنا.

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