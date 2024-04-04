الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قصة شهريار.. لماذا تخلص من زوجاته دون رحمة (فيديو)

مسلسل جودر
مسلسل جودر

ظهر الفنان ياسر جلال خلال حلقات مسلسل جودر المعروض ضمن السباق الرمضاني حيث يخوض جودر رحلة مليئة بالمغامرات والمخاطر، يواجه خلالها العديد من الأعداء، ويقع في حب الأميرة شهرزاد.

لماذا تخلص شهريار من زوجاته بطرق بشعة

وخلال هذا الفيديو نجيب عن هذا السؤال ففي أحداث المسلسل، تخون زوجة شهريار الأولى مع أحد عبيده، مما يصاب جودر بصدمة نفسية كبيرة ويُصبح متشككا في جميع النساء، فيقرر الانتقام منهن بقتلهن، وظل معتقدا بأن جميع النساء خائنات ولا يمكن الوثوق بهن.

ومع الوقت تغير رأي جودر بعد بعد أن تزوج شهرزاد وأعجب بحكاياتها المثيرة.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 10

يعرض مسلسل ألف ليلة وليلة جودر الحلقة العاشرة، على قناة ON في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر ألف ليلة وليلة لـ ياسر جلال، حول جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

مسلسل جودر..إخوان جودر يسرقون الطعام من التجار في السوق

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد.

 

أبطال مسلسل جودر

يضم المسلسل عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-الفنان ياسر جلال

- الفنانة نور اللبنانية

- الفنانة ياسمين رئيس
 - أحمد فتحي

- وليد فواز

- وفاء عامر

- أيتن عامر

- سامية الطرابلسي

- عبدالعزيز مخيون

- أحمد بدير
 - محمد التاج
 - جيهان الشماشرجي

- أحمد ماهر

- عايدة رياض

- محمود البزاوي

- فتوح أحمد

- محمد على

- إسلام حافظ

- مجدي بدر

-هنادي مهنا.

مسلسل جودر شهريار موعد عرض الحلقة 10 قصة مسلسل جودر جودر

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