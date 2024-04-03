مسلسل جودر الحلقة 9.. ياسر جلال يذهب إلى منزل شروق ليطلب الزواج منها

مسلسلات رمضان 2024..

خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل جودر، ذهب ياسر جلال الذي يجسد شخصية جودر إلى منزل جيهان الشماشرجي التي تجسد دور شروق، ليطلب الزواج منها وتحديد موعده مع أهلها.

وخلال احداث الحلقة التاسعة، علم شومان بعودة جودر وموعد زواجه من شروق بعد أن كان يتمني أن يتزوجها، وسوف يخطط شومان لإيذاء جودر يوم فرحه.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 10

يعرض مسلسل ألف ليلة وليلة جودر الحلقة العاشرة، على قناة ON في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر ألف ليلة وليلة لـ ياسر جلال، حول جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد

أبطال مسلسل جودر

يضم المسلسل عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-ياسر جلال

- نور اللبنانية

- ياسمين رئيس

- أحمد فتحي

- وليد فواز

- وفاء عامر

- أيتن عامر

- سامية الطرابلسي

- عبدالعزيز مخيون

- أحمد بدير

- محمد التاج

- جيهان الشماشرجي

- أحمد ماهر

- عايدة رياض

محمود البزاوي

- فتوح أحمد

- محمد علي

- إسلام حافظ

- مجدي بدر

-هنادي مهنا.



