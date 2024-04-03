مسلسل جودر الحلقة 9.. جودر يحدد موعد زواجه من شروق

مسلسلات رمضان 2024.. انطلقت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل جودر للفنان ياسر جلال على قناة ON ضمن سباق دراما رمضان 2024.

مسلسل جودر الحلقة 9

تستمر أحداث الحلقة 9 من مسلسل جودر بذهاب جودر ووالدته إلى منزل شروق (جيهان الشماشرجي) ليطلب الزواج منها ويحدد موعد الزواج مع أهلها، وعلم شومان (أحمد كشك) بحقيقة عودة جودر وموعد زواجه من شروق بعد أن كان يتمني أن يتزوجها ويخطط لأذية جودر يوم فرحه.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 9

يمكنك مشاهدة "جودر" الحلقة الخامسة، على قناة ON في الثامنة مساءً، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض الحلقة 5 على قناة ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

ويعرض جودر عبر قناة ON، وقناة ON دراما، كما يمكنك متابعة المسلسل على منصة Watch itفي الوقت الذي يناسبك.

قصة مسلسل جودر

إذا كنت من محبي الخيال، فيأتي مسلسل جودر مليئ بالقصص الخيالية، التي تمزج ما بين السحر والواقع والخيال، في حبكة درامية لافتة، من بطولة النجم ياسر جلال، وتشبه قصة مسلسل جودر، حكايات ألف ليلة وليلة، وعالم شهرزاد التي اشتهرت بحكاياتها الجذابة للكبار والأطفال، وهذه المرة ينضم اسم جديد للحكايات الخيالية وهو "جودر المصري" صاحب البأس والحوادث والمغامرات الممتعة، وألاعيب القدر المحتوم.

أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال

تدور أحداث مسلسل جودر من بطولة النجم ياسر جلال عن الشاب "جودر" بن التاجر عمر وتتابع الأحداث عما حدث له ولأخويه، ومن صفات جودر وعمله، أنه صياد ماهر، يحب والدته وأخواته.

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وخلال الحلقات، تنقلب حياة جودر يومًا بعد يوم، حيث يغوص في مغامرات مختلفة ذو عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، وتتبدل حياة الصياد المسالم البسيط إلى واحد من أغني أغنياء البلاد، الذي يستطيع أن يحكم ويقرر بأمواله، ويدخل جودر في صراع مع العدو شمعون للوصول إلى الكنز.

أبطال مسلسل جودر

يضم مسلسل "جودر" عدد كبير من النجوم والنجمات وهم: الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

مسلسل جودر الحلقة 9

ومسلسل "جودر" تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.