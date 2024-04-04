مسلسل صيد العقارب الحلقة 25.. رياض الخولي يتوعد غادة عبد الرازق

مسلسلات رمضان 2024..

توعد إسماعيل الغول (رياض الخولي)، عايدة (غادة عبدالرازق)، في الانتقام بعد موت نجله، بسبب كثرة تعاطيه جرعات المخدرات، وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ 25 من مسلسل صيد العقارب الذي يعرض حصريا عبر شاشات سي بي سي التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتصاعدت الأحداث حتي أن قوات الشرطة والاسعاف نقلت جثمان سامح الغول إلى المستشفي حتي يتم دفنه، ما تسبب في انهيار سماسم (سيمون)، وذلك بسبب موت نجليها الاثنين، معتز (أحمد جمال سعيد)، وسامح الغول (أحمد ماجد)، وانهيارها عصبيا بسبب هذا.

وأكد اسماعيل الغول أنه سينتقم من عايدة لكونها سبب في تواجد سامح بمفرده وتعاطيه المخدرات بجرعات زيادة وكبيرة وتسببت في موته.



مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 26



مسلسل صيد العقارب تعرض الحلقة 26 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

أبطال مسلسل صيد العقارب



أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي.

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

يهمك أيضا: