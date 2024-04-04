الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مؤلفة مسلسل بقينا اتنين: حاولنا تقديم مشكلة صدمة ما بعد الطلاق بطريقة نفسية

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين

قالت المؤلفة أماني التونسي، مؤلفة مسلسل بقينا اتنين، إنها حاولت تقديم مشكلة صدمة ما بعد الطلاق بطريقة نفسية في إطار اجتماعي كوميدي.

مسلسل بقينا اتنين

وأضافت، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المسلسل كان 20 حلقة، وتم ضغطه إلى 15 حلقة؛ لكي يتناسب مع شهر رمضان، رغم أنه كان من المفترض أن يكون خارج الموسم الرمضاني.

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وتابعت أن هناك أكثر من مغزى لظهور الطبيب النفسي في بداية الحلقات، ويرجع ذلك لعدم رغبة المتزوجين أو المطلقين بعدم زيارة الطبيب النفسي أو استشاري العلاقات الزوجية محاولة منهم لمعرفة كيفية التعامل فيما بينهم، "الدعم النفسي في صدمة ما بعد الطلاق ليس عيبًا".

واستطردت أن صدمة ما بعد الطلاق جرى رصدها في المسلسل بالنسبة للرجل والسيدة، ورصد لكيفية تأثير الطلاق على كليهما.

مسلسل بقينا اتنين موعد عرض الحلقة العاشرة

مسلسل بقينا اتنين يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان الجاري، وتذاع الحلقة العاشرة اليوم فى تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحًا والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.

قصة مسلسل بقينا اتنين

تدور أحداث مسلسل بقينا اتنين في إطار اجتماعي كوميدي ويناقش المشاكل الزوجية عن طريق طرح أكثر من مشكلة لثلاثة أصدقاء، للوصول إلى حل بالنهاية.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسي هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضي، والعمل من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، إنتاج K media.

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