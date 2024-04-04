الخميس 04 أبريل 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

موعد إعادة مسلسل "بقينا اتنين" الحلقة 9 وأبرز أحداثها

بقينا اتنين
بقينا اتنين

شهدت الحلقة التاسعة من  مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف التي عرضت، أمس الأربعاء، العديد من الأحداث الهامة والشيقة أبرزها كشف “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير مؤامرة عائلته ضده ومعرفة حقيقة تدريب نجله “يحيى” للملاكمة بدلا من كرة القدم.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد إعادة الحلقة 9

مسلسل بقينا اتنين الحلقة التاسعه تعاد عبر شاشة قناة سي بي سي العامة في الساعة 11.15 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 6.30 صباحا.

فيما تعاد الحلقة التاسعة من مسلسل بقينا اتنين عبر قناة سي بي سي دراما في الساعة 1.30 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحا.

مسلسل بقينا اتنين تفاصيل أحداث الحلقة 8

وشهدت الحلقة 8 من مسلسل بقينا اتنين محاولات عديدة من قبل ياسمين التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف زوجة “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير أن تجد حلول من أجل تضليل “أدهم” بمساعدة أفراد عائلتها وذلك بعد إصراره على حضور مباراة نجله “يحيى” ومعتقدا إنه يتدرب كرة القدم ولكنه في الحقيقة يتدرب ملاكمة.

وباءت محاولات ياسمين وعائلتها بالفشل وذلك بعد اكتشاف أدهم في المشهد الأخير من الحلقة حقيقة الأمر عندما ذهب إلى النادي ووجد أفراد عائلته يجلسون لتشجيع “يحيى” ويرى إبنه داخل حلبة الملاكمة لتحل عليه صدمة كبيرة كما حلت صدمة كبرى على “يحيى” بعد مشاهدة والده.

مسلسل بقينا اتنين موعد عرض الحلقة 9

تعرض الحلقة 9 من مسلسل "بقينا اتنين" اليوم الإثنين عقب أذان المغرب مباشرة.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعه

الحلقة التاسعة من مسلسل بقينا اتنين تعرض عبر قناة CBC DRAMA في تمام الساعة السادسة والربع مساء.

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فيما تعرض الحلقة التاسعه من عبر قناة CBC العامة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف منتصف الليل.

كما تعرض حلقات مسلسل بقينا اتنين عبر منصة WATCH IT الرقمية مقابل اشتراك مادي. 

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه حول 15 حلقة فقط في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

ومسلسل "بقينا اتنين" يشارك في بطولته بجانب كل من الفنان شريف منير، والنجمة رانيا يوسف نخبة من نجوم الفن وهم كل من مروة عبد المنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، ياسر الطوبجي، ونبيل علي ماهر، ويوسف عثمان والفنان الراحل طارق عبد العزيز.

“بقينا اتنين” من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

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