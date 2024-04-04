"بقينا اتنين" الحلقة 9: رانيا يوسف ترفض الارتباط بنجل خالتها بعد طلاقها

مسلسل "بقينا اتنين" الحلقة 9.. يخوض بطولته شريف منير ورانيا يوسف، والذي انطلقت حلقاته عبر قنوات "سي بي سي" الفضائية ومنصة "واتش إت" الرقمية، أحداثا مثيرة.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 9

وشهدت أحداث الحلقة رفض رانيا يوسف الزواج من نجل خالتها الذي حاول إقناعها بحبه لها طوال السنوات الماضية واكدت له أنها مازالت تحب طليقها وقامت مروة عبد المنعم بطرد زوجها وحماها من المنزل بعد علمها بخيانته لها.

وحاولت ميمي جمال إنهاء الخلاف بين أدهم وياسمين وذهبت إلي الفندق لتحاول إقناعه بالرجوع للمنزل، حفاظا علي نفسية الأولاد، إلا أنه يرفض وأخبرها أنه يعيش أسعد أيام حياته.

مسلسل بقينا اتنين

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل "بقينا إتنين" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول المسلسل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها وذلك بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

مسلسل بقينا اتنين

أبطال مسلسل بقينا اتنين

جدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروة عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، كما يعد آخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "cbc" و"cbc دراما" ومنصة WATCH IT.