الخميس 04 أبريل 2024
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تفاصيل ظهور طارق عبدالعزيز فى "بقينا اتنين" (فيديو)

الفنان الراحل طارق
الفنان الراحل طارق عبد العزيز

تصدر الفنان طارق عبدالعزيز الموضوعات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في أحداث مسلسل "بقينا اتنين" المعروض ضمن السباق الرمضاني الحالي، وبدأت التساؤلات حول كيف ظهر في المسلسل رغم وفاته في نوفمبر الماضي.

وتوفي الفنان طارق عبدالعزيز بشكل مفاجئ أثناء تصويره مشاهد المسلسل بسبب أزمة قلبية، ولم يكن قد أكمل مشاهدته بعد ذلك، مما دفع فريق العمل للاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للصوت فقط.

مسلسل بقينا اتنين.. كيف ظهر طارق عبدالعزيز في آخر عمل قبل وفاته؟ - فن - الوطن
الفنان الراحل طارق عبد العزيز

 ظهور الفنان الراحل طارق عبد العزيز في مسلسلات رمضان

وظهر الفنان الراحل طارق عبدالعزيز في دور "شريف"، حيث يجلس مع أدهم في حمام السباحة ويناقشان فكرة الزواج.

 في الوقت نفسه، تلتقي ريم بسيف وتخبره بتصرفات والدها التي تزعجها، فيطلب منها أن تكون مع والدها باستمرار، وهو يوافق بعد أن تعبّر له عن مشاعرها.

ظهور مؤثر للراحل طارق عبدالعزيز في الحلقة 4 لمسلسل «بقينا اتنين» (صور)
الفنان الراحل طارق عبد العزيز

بينما تنفعل نادية على ابنتها ياسمين لزيارتها للشركة بدون وجود زوجها، تحاول ريم مساعدة مروان على التغلب على حالته النفسية، وتُفاجأ ريم برسائل تفيد بأن والدها يتصرف بشكل غير لائق في المطاعم، لكن يتضح لاحقًا أنه كان برفقة صديقه القديم، مما يثير شكوك ياسمين.

 

مواعيد وقنوات عرض مسلسل بقينا اتنين

وتعرض حلقات مسلسل "بقينا اتنين" عبر قنوات سي بي سي الفضائية في التوقيتات التالية:

قناة CBC DRAMA: البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC العامة البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

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مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن وهم:

شريف منير
رانيا يوسف
إدوارد
ميمي جمال
يوسف عثمان
نانسي هلال
تامر فرج
طارق عبد العزيز
مروة عبد المنعم
عمر طلعت زكريا
ياسر الطوبجي
عزت زين
عزة لبيب
تأليف أماني التونسي
إخراج طارق رفعت
إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

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