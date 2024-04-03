موعد إعادة الحلقة الثامنة من مسلسل بقينا اتنين

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت الحلقة الثامنه من مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف والتي عرضت أمس الثلاثاء العديد من الأحداث الهامة والشيقة أبرزها كشف “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير مؤامرة عائلته ضده ومعرفة حقيقة تدريب نجله “يحيى” للملاكمة بدلا من كرة القدم.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد إعادة الحلقة 8

مسلسل بقينا اتنين الحلقة الثامنة تعاد عبر شاشة قناة سي بي سي العامة في تمام الساعة 11.15 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 6.30 صباحا.

فيما تعاد الحلقة السادسة من مسلسل بقينا اتنين عبر قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة 1.30 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحا.

مسلسل بقينا اتنين تفاصيل أحداث الحلقة 7



شهدت الحلقة 7 من مسلسل بقينا اتنين محاولات عديدة من قبل ياسمين التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف زوجة “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير أن تجد حلول من أجل تضليل “أدهم” بمساعدة أفراد عائلتها وذلك بعد إصراره على حضور مباراة نجله “يحيى” ومعتقدا إنه يتدرب كرة القدم ولكنه في الحقيقة يتدرب ملاكمة.

وباءت محاولات ياسمين وعائلتها بالفشل وذلك بعد اكتشاف أدهم في المشهد الأخير من الحلقة حقيقة الأمر عندما ذهب إلى النادي ووجد أفراد عائلته يجلسون لتشجيع “يحيى” ويرى إبنه داخل حلبة الملاكمة لتحل عليه صدمة كبيرة كما حلت صدمة كبرى على “يحيى” بعد مشاهدة والده.

مسلسل بقينا اتنين موعد عرض الحلقة 9

تعرض الحلقة 9 من مسلسل "بقينا اتنين" اليوم الإثنين عقب أذان المغرب مباشرة.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

الحلقة الثامنة من مسلسل بقينا اتنين تعرض عبر قناة CBC DRAMA في تمام الساعة السادسة والربع مساء.

فيما تعرض الحلقة السابعة من عبر قناة CBC العامة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف منتصف الليل.

كما تعرض حلقات مسلسل بقينا اتنين عبر منصة WATCH IT الرقمية مقابل اشتراك مادي.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه حول 15 حلقة فقط في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

جدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" يشارك في بطولته بجانب كل من الفنان شريف منير، والنجمة رانيا يوسف نخبة من نجوم الفن وهم كل من مروة عبد المنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، ياسر الطوبجي، ونبيل علي ماهر، ويوسف عثمان والفنان الراحل طارق عبد العزيز.

مسلسل بقينا اتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.